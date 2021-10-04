الرئيس إلهام علييف: كفاءة استخدام موارد المياه في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني تحت برنامج خاص قيد التنفيذ

صوقوفوشان، ترتر، 4 تشرين الأول، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة القاها في قصبة صوقوفوشان بمحافظة ترتر إننا ننفذ برنامجا خاصا للغاية بشأن كفاءة استخدام موارد المياه الموجودة في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني منطقتي زنكزور الشرقية وقراباغ الاقتصاديتين.

واوضح الرئيس علييف أن خزانة صوقوفوشان للمياه تكتسي باهمية بالغة استراتيجيا بالنسبة للمنطقة قائلا إن خزانة المياه هذه شيدت عام 1976م مع خزانة سرسنج بمبادرة الزعيم العام حيدر علييف وكان غرضهما الرئيسي توفير المياه الى خارج حدود اقليم قراباغ الجبلي ذي الحكم الذاتي البائد الى محافظات ترتر وبردع وأغدام وجورانبوي وغيرها ولكن العدو الكريه حقق أزاءنا ارهابا بيئيا وارهابا مائيا خلال فترة الاحتلال حتى قدم تقرير خاص بهذه القضية في احدى دورات الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا وتم تبنيه واتهمت دولة أرمينيا بهذه الجريمة وكان ذلك نجاحا كبيرا لنا ولم يأت من باب الصدفة أن معدّي ذلك التقرير تعرضوا فيما بعد لسياسة الارهاب الاخلاقي من قبل منظمات اللوبي الارمينية.

واشار الرئيس علييف الى أن دولة أرمينيا اصبحت محرومة من امكانات قصبة صوقوفوشان وخزانتها بعد تحريرهما من الاحتلال الارميني.

وشدد رئيس الدولة على اننا نسيطر على هنا الان وأمدت المياه هذا العام باستخدام مياه صوقوفوشان الى ترتر وسائر المحافظات لاول مرة خلال 30 سنة اخيرة حيث تلقت نحو 30 الف هيكتار غير مروية او جزئيا الى اليوم نتيجة تحرير هذه القصبة وتجري اعمال اعادة البناء والاصلاح في قنوات الري ايضا بجانب اتخاذ خطوات ملموسة بشأن كفاءة استخدام موارد المياه لدى منطقتي زنكزور الشرقية وقراباغ الاقتصاديتين الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني ايضا وقد تم تحرير خرائط جميع موارد المياه ومسألة انشاء خزانات جديدة للمياه مدرجة في جدول الاعمال.