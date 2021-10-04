جدول الجولة الثانية بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات
AzerTAg.az
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٤:٢٥]
باكو، 4 تشرين الأول، أذرتاج
تنظم الجولة الثانية بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات في 8 اكتوبر تشرين الاول لدى مجمع اولمبيك ستار الرياضي بالعاصمة باكو.
أفادت أذرتاج تقدم جدول الجولة الثانية:
باكو فاير – خيلة ، الساعة 12.00
أراز نخجوان – نفطجي الرياضي ، الساعة 14.00
أليانس – ريكورد كلاب ، الساعة 16.00
أيكول – المنتخب ت19 ، الساعة 18.00
ت الأندية ل ف ت خ هـ ن
1 ايكول 1 1 0 0 9-2 3
2 باكو فاير 1 1 0 0 10-8 3
3 خيلة 1 1 0 0 6-4 3
4 أراز نخجوان 1 1 0 0 4-2 3
5 أليانس 1 0 0 1 8-10 0
6 المنتخب ت19 1 0 0 1 4-6 0
7 ريكورد كلاب 1 0 0 1 2-4 0
8 نفطجي الرياضي 1 0 0 1 2-9 0
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