الرئيس إلهام علييف يزور محافظة جبرائيل

جبرائيل، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

سافر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 4 أكتوبر الى محافظة جبرائيل.

أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس الدولة شارك في حفل وضع حجر الأساس لمركز الصيانة المشتركة بين شركة "كاماز" المساهمة المفتوحة وجمعية الإنتاج "مصنع كنجة للسيارات" وحديقة الصناعة "منطقة وادي آراز الاقتصادية" في منطقة زنقزور الشرقية الاقتصادية ومستشفى جبرائيل المركزي ومبنى المدرسة والمجمع السكني الأول وإعادة بناء مجمع جبرائيل التذكاري ومدينة جبرائيل.

وشارك الرئيس إلهام علييف اليوم في حفل تشغيل محطة "جبرائيل" الفرعية للطاقة الكهربائية بطاقة 110/35/10 كيلوفولت ومجمع الوحدات العسكرية لدائرة حدود الدولة في محافظة جبرائيل.

اجتمع رئيس الدولة مع ممثلي مجتمع محافظة جبرائيل.