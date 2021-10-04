  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    بدء تدريب "Eternity-2021" في جورجيا

    ٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٤:٥‎٣]

    باكو، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    بدأ تدريب طاقم القيادة بمساعدة الكمبيوتر "Eternity-2021" بمشاركة جنود من أذربيجان وتركيا وجورجيا في تبليسي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه خلال التدريب الذي يتكون من جزأين نظري وعملي سيقوم جنود من الدول الثلاث وممثلون عن الوكالات الحكومية ذات الصلة بمهام تنظيم حماية المشاريع الاقتصادية الإقليمية.

    سينتهي التدريب في 8 أكتوبر.

    AZERTAG.AZ :بدء تدريب "Eternity-2021" في جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.١٠.٢٠٢١ [١١:١٠]
    وزير الدفاع الأذربيجاني يزور جورجيا
    ٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
    عقد اجتماع عمل بين العسكريين من اذربيجان وبيلاروس
    ٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٩:٠١]
    وزارة الدفاع تعلق على ادعاءات لا صحة لها منتشرة في صحافة أرمينيا
    ٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٥‎٢]
    وزير الدفاع يلتقي القائد الجديد لقوات حفظ السلام الروسية
    بدء تدريب "Eternity-2021" في جورجيا