بدء تدريب "Eternity-2021" في جورجيا
AzerTAg.az
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٤:٥٣]
باكو، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
بدأ تدريب طاقم القيادة بمساعدة الكمبيوتر "Eternity-2021" بمشاركة جنود من أذربيجان وتركيا وجورجيا في تبليسي.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه خلال التدريب الذي يتكون من جزأين نظري وعملي سيقوم جنود من الدول الثلاث وممثلون عن الوكالات الحكومية ذات الصلة بمهام تنظيم حماية المشاريع الاقتصادية الإقليمية.
سينتهي التدريب في 8 أكتوبر.
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