وزير الدفاع يزور تمثال الزعيم العام حيدر علييف في تبيليسي
AzerTAg.az
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٥:٣٦]
تبيليسي، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
زار وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف الذي يزور جورجيا حاليا تمثال الزعيم القومي العام حيدر علييف بحديقة حيدر علييف وسط تبيليسي.
أفادت أذرتاج أن الوزير حسنوف وضع إكليلا إلى قاعدة تمثال الزعيم القومي العام حيدر علييف إجلالا لذكراه الخالدة.
ورافق وزير الدفاع خلال الزيارة سفير البلد في جورجيا فائق قولويف ومسؤولون آخرون.
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