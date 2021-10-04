وزير الدفاع الاذربيجاني يلتقي رئيس وزراء جورجيا

باكو، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قام وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف بزيارة إلى جورجيا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لوزراء الدفاع الأذربيجاني والجورجي والتركي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الوزير ذاكر حسنوف التقى مع رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول آفاق التعاون في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.