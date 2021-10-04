أناما تنشر معلومات شهرية حول عمليات تطهير الألغام لدى الاراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات شهرية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 1 سبتمبر – 2 أكتوبر 429 لغم مضاد للمشاة و83 لغما مضادا للدبابات و533 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 962 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

واضافت انها كشفت خلال الفترة ما بين 10 نوفمبر العام الماضي الى 2 أكتوبر من عام 2021 عن 5537 ذخيرة غير متفجرة وحيدتها.