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    الرئيس علييف يدشن محطتي "صوقوفوشان الاولى" و"صوقوفوشان الثانية" الكهرومائيتين الصغيرتين في ترتر

    ٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٥‎]

    صوقوفوشان، ترتر، 4 تشرين الأول، أذرتاج

    دشن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 اكتوبر محطتي "صوقوفوشان الاولى" و"صوقوفوشان الثانية" الكهرومائيتين الصغيرتين بعد اعادة البناء والاعمار فيهما.

    قدم رئيس اذر اينيرجي بابا رضايف الى رئيس الدولة معلومات حول الاعمال المنجزة في محطة صوقوفوشان الاولى وجاء فيها أن المحطة تنتج سنويا 8ر13 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية مضيفا أن الطاقة العامة للمحطتين 8ر7 ميجا واط.

    ثم تعرف الرئيس إلهام علييف على محطة "صوقوفوشان الثانية" الكهرومائيتين.

    وقيل إن المحطة اعيد بناؤها واعمارها اعادة شاملة بما فيه مبانيهما الادارية واجهزتها وخطوطهما لامداد الطاقة ويخطط انتاج 7ر8 ملايين كيلوواسط ساعي سنويا في المحطة الثانية.

    ثم شغل رئيس الدولة كلتا المحطتين.

    ثم تفقد الرئيس إلهام علييف الاعمال المنجزة في خزانة مياه صوقوفوشان.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يدشن محطتي "صوقوفوشان الاولى" و"صوقوفوشان الثانية" الكهرومائيتين الصغيرتين في ترتر
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