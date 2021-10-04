باكو، 4 تشرين الأول، أذرتاج

تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 اكتوبر بيت صاحب اسماعيلوف مقيم مدينة ترتر المدمر جراء غارات قوات أرمينيا الصاروخية الغاشمة خلال الحرب الوطنية والظروف المهيأة لدى بيت جديد شيد بدلا منه.

أفادت أذرتاج أن الغارات الغاشمة لقوات أرمينيا خلال الحرب الوطنية التي شنتها على مدينة ترتر ومناطق المحافظة السكنية الاخرى اودت بحياة 16 مدنيا واصيبت 63 آخر حيث اطلقت قوات أرمينيا خلال الحرب الوطنية 16 الفا و277 قذيفة دبابات ومدافع وغراد وقاذفة الهاون و21 صاروخا محظورا على 40 منطقة سكنية بالمحافظة ما نجمت عنه أضرار هائلة مخربة في 82 بناية سكنية كثيرة الطوابق و5949 بيت خاص و184 مشروع خاص و301 منشأة غير سكنية و17 مدرسة و11 روضة للاطفال ومدرسة مهنية ومدرسة موسيقية و30 مبنى اداريية و20 مؤسسة ثقافية وصحية.

ورحب الرئيس إلهام علييف بالسكان وقال:

- أين البيت السابق؟

محافظ ترتر مستقيم محمدوف: البيت السابق هنا. وسقط احدى صواريخ راجمة الصواريخ المتعددة بي ام 30 سميرتش المطلقة على مركز المدينة على هذه المساحة في 26 اكتوبر.

الرئيس علييف: سميرتش سقط على هنا؟

المحافظ: نعم سقط سميرتش على هنا ودمر هذين البيتين المتجاورين والبيت المدمر الآخر هناك.

الرئيس علييف: أهذا هو البيت السابق؟

المحافظ: نعم.

الرئيس علييف: هل كان مسكونا؟

المحافظ: نعم كانوا من قرية سوسوزلوق من محافظة كلبجار.

الرئيس علييف: وأين كنتم عند سقوط الصاروخ على هنا؟

الساكن: كنا في ملجأ قبل ربع الساعة من سقوطه.

الرئيس علييف: سقط اكثر من 30 الف صاروخ وقذيفة عموما ومنها 16 الفا على ترتر.

المحافظ: صحيح.

الرئيس علييف: وكيف تجري الآن اعمال اعادة البناء والاعمار؟

المحافظ: السيد الرئيس يمكن القول بان الغارات دمرت 62 بيتا ومنها 36 بيتا جاهزة تماما وقد سلمت الى اصحابها واعمال 26 بيتا على وسك الانتهاء في الايام القريبة المقبلة.

الرئيس علييف: تنص الوثائق لدي على أن 84 في المائة من رصيد المساكن الخاضعة لاعادة البناء والاعمار في ترتر قد انجزت.

المحافظ: صحيح انجزت تماما.

الرئيس علييف: أي 84 في المائة خلال مدة عام واحد.

المحافظ: غطيت جميع 82 بناية سكنية بالسقف الجديد.

الرئيس علييف: وما احوال المدارس؟ قد دمرت هنا 17 مدرسة.

المحافظ: نعم اعيد بناء واعمار 17 مدرسة وبمرسوم صادر عنكم يجري انشاء مدرسة جاهزة ويوشك على التشغيل. واعدت مشروع مدرسة رقم 5 واحيلت الى التصديق وتنطلق اعمال الانشاء قريبا.

الرئيس علييف: ثم ما اخبار منشآت ومشاريع ريادة العمل؟

المحافظ: دمرت 184 مشروع خاص واعيد بناء واصلاح كل واحد منها. وكانت 301 منشأة غير سكنية مدمرة والسيد الرئيس المحترم قد دفعت تعويضات الى جميع السكان بمبلغ 6 ملايين و202 الف مانات بمرسوم أصدرتموه على الاضرار ودفعت تعويضات على 545 بهيمة تلفت ودفعت عموما 6 ملايين و794 الف و200 مانات. حتى دفعت تعويضات لاصحاب الحقول الزراعية المتضررة بسقوط صواريخ وكذلك التي حفرت فيها خناديق احترازية خلال الحرب. اعني أن التعويضات دفعت لاصحاب جميع الطبقات المتضررة.

الرئيس علييف: بما تكسبون حياتكم وما هو عملكم؟

الساكن: نكسب حياتنا على حساب زراعة الشتلات.

المحافظ: زراعة الشتلات وتربية المواشي.

الرئيس علييف: تربية المواشي؟ هل تربون البهائم والأبقار؟

الساكن: نعم وقلوبنا تحترق شوقا لرؤية كلبجار السيد القائد الاعلى.

الرئيس علييف: لا يوجد مكان جميل مثل كلبجار في العالم .

الساكن: صحيح.

الرئيس علييف: تعالوا نلتقط صورا شمسية.

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والتقطت صور تذكارية.

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الرئيس علييف: شكرا.

السكان: شكرا.

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ثم تفقد الرئيس إلهام علييف صواريخ وقذائف مطلقة من منظومات الصواريخ المتعددة وقاذفات الهاون المختلفة على مركز مدينة ترتر من قبل قوات أرمينيا الاحتلالية.