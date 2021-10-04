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    أذربيجان: تسجيل 391 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 835 مصاب ووفاة 11 مصابا في 4 أكتوبر

    ٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٦:٥‎٤]

    باكو، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 391 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 835 مصاب هذا المرض وتوفي 11 مصابا بالفيروس في 4 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 486 ألف و378 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 465 ألف و446 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و584 مريض منهم ويستمر علاج 14 ألفا و348 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4 آلاف و962 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و892 ألف و127 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 391 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 835 مصاب ووفاة 11 مصابا في 4 أكتوبر
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