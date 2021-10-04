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    افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد تشاخيرلي في إيميشلي – صور

    ٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٦:٤٢]

    تشاخيرلي، إيميشلي، 4 تشرين الأول، أذرتاج

    افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشيهيد امرال خامدوف التذكاري المنقوش عليه صور الشهيد امرال وسائر الشهداء.

    وحضر حفل الافتتاح افراد عائلة امرال وزملاؤه المقاتلون وقيادة المحافظة ومجتمع القرية.

    وزار المشاركون مدفن الشهيد امرال واهدوه ثواب الفاتحة.

     

     

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