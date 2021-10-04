الرئيس إلهام علييف: سيرجيك المجرم الحربي والخائن عنصر ذو طابع دنيئ للغاية كشف الرئيس علييف معلومات خصيصة برئيس أرمينيا السابق

صوقوفوشان، ترتر، 4 تشرين الأول، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في بلدة صوقوفوشان وهو يتناول جرائم سيرجيك ساركيسيان الحربية الدامية وخياناته إن سيرجيك مجرم حربي وهذا لا اقوله انا بوحدي فقط بل جميع المحللين السياسيين المطلعين على المنطقة والمستقلين وصحافيين ايضا وقد قال في حديث صحافي ادلى به لصحافي بريطاني انه ارتكب شخصيا مجزرة خوجالي. وشرح جريمته هذه قائلا إن الاذربيجانيين يجب أن يعلموا أن جيش أرمينيا قادر على استهداف المسالمين بالاسلحة ايضا وهذا المجرم الدامي سيرجيك ساركيسيان.

واوضح الرئيس علييف أن سيرجيك اعتاد على الخيانة في كل خطوة واول خيانته كانت ضد شعب أذربيجان الذي أطعمه. وثاني خياناته كانت على الامين العام لاقليم قراباغ الجبلي ذي الحكم الذاتي البائد الذي كان رئيسه الاداري كيفوركوف وكان مساعده وحامل محفظته وذلك مكتوب في ترجمته ايضا ولعله قد محا هذه المعلومات ولكنها محفوظة في أرشيفنا. لأن توظفيه في مناصب كان يوثق به في باكو. وارشيفنا يحفظ على كل شيء. وكان سيرجيك ساركيسيان يتولى آنذاك منصب مساعد رسمي لبوريس كيفوركوف غير انه كان بالفعل خادمه وطابخ كبابه ومنظم مجالسه الترفيهية وما حصل بعد ذلك؟ ثم خان سيرجيك كيفوركوف عند ظهور حركة انفصالية.

واضاف الرئيس علييف أن سيرجيك ساركيسيان قد خان رئيسه التالي كوتشاريان ايضا واوضح أن كوتشاريان هو الذي أتى بسيرجيك الى المناصب آخذا بأذنه. وعينه جميع المناصب. ولمنصب الرئيس قسرا والحال أن الشعب الارميني كان يكره سيرجيك. وما حصل بعد ذلك؟ لم يمض عام واحد حتى ألقى بكوتشاريان وابعده عن نفسه الى أن ما كان يرد على هواتفه. وانظروا الى عنصر ذي طابع دنيء الى هذه الدرجة.