أذربيجان: تطعيم 1061 جرعة من لقاح كورونا 4 أكتوبر

باكو، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1061 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 4 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 232 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و829 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 8 ملايين و738 ألف جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و808 ألف و374 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و929 ألف و626 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.