حجم التبادل التجاري بين أذربيجان واليابان يبلغ 200 مليون دولار

باكو، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

بلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان واليابان 200 مليون دولار امريكي خلال العام الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها محمد موساييف رئيس الاتحاد الوطني لرجال الأعمال في أذربيجان في منتدى الاستثمار الأذربيجاني الياباني عقد اليوم في 4 أكتوبر.

وأشار إلى أنه هناك إمكانية لمزيد من تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.