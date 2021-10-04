الرئيس علييف: أفلا تعقلون انتم الذين تعيشون في أرمينيا بمشاعر الثأر اليائس ولا تلعبوا بأعصابنا اذا وجدنا عنكم أي استفزاز او سلوك او تصريح ضدنا بأفواهكم المتعفن لن يدافع عنكم أحدٌ

صوقوفوشان، ترتر، 4 تشرين الأول، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في بلدة صوقوفوشان المحررة من الاحتلال الارميني يوم الذكرى السنوية الاولى إن سيرجيك لم يستطع الحصول على اصوات الناخبين في الانتخابات المنظمة مؤخرا ولو 5 في المائة وانظروا مدى كراهية الشعب الارميني من هذا المخلوق حتى صوتوا اكثر لصالح السلطة التي تعد مجرما بسبب الهزيمة في الحرب وليس له.

واضاف الرئيس علييف " فإنني أقول مرة اخرى وترى انني هنا في صوقوفوشان وانا في شوشا وانا في هادروت وانا في خوجاوند وفي كل مكان وأين انتم؟ في جهنم مع الوضع القانوني اللعين والسلام والتمام وقضي الامر."

وتابع رئيس الدولة قائلا "إنني لا ارد بكلامي هذا على مجرد من يتلفظ بكلمات سخيفة بفمه القذر عنصرٍ متعفن فقط بل على جميع أمثاله الذين في أرمينيا يعيشون بمشاعر الثأر أفلا تعقلون فإن القبضة الحديدية هنا جاهزة ولم تغادر بل في مكانها مستعدة دائما ولا تلعبوا بأعصابنا وتصرفوا تصرفا جيدا واذا تصرفتم بتصرف جيد فلكم حياة حياة الراحة وإلاّ اذا وجدنا عنكم من الآن فصاعدا أي استفزاز او تصريح أو تصرف فلنحطمنّ رؤوسكم بغض النظر الى أحد ولن يدافع عنكم أحدٌ".