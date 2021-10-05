باكو، 5 تشرين الأول، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 تشرين الأول اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0172 أورو EUR 1 1.9716 دولار أسترالي AUD 1 1.2348 روبل بلاروس BYN 1 0.6773 ريال برازيلي BRL 1 0.3116 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1128 كرون دنماركي DKK 1 0.2651 لاري جورجي GEL 1 0.5416 روبي هندي INR 1 0.0228 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184 دولار كندا CAD 1 1.3473 دينار الكويت KWD 1 5.6379 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4066 بيسو المكسيك MXN 1 0.0828 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0968 كرون النرويج NOK 1 0.1979 زلوتي بولندا PLN 1 0.4289 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0234 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4026 دولار سنغافورة SGD 1 1.2513 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1506 دولار تايوان TWD 1 0.0609 ليرة تركيا TRY 1 0.192 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0642 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1799 كرون التشيك CZK 1 0.0778 يوان الصين CNY 1 0.2638 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3105 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5273 كرون السويد SEK 1 0.1943 فرنك سويسرا CHF 1 1.835 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1431 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.5291 بيسو تشيلي CLP 100 0.2109 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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