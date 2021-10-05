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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [٠٩:٥‎٦]

    باكو، 5 تشرين الأول، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 تشرين الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0172

    أورو

    EUR

    1

    1.9716

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.2348

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6773

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3116

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1128

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2651

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.5416

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0228

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2184

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.3473

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.6379

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4066

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0828

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1082

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0968

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.1979

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4289

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0201

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0234

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4026

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.2513

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4533

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1506

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0609

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.192

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0642

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.1799

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0778

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2638

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.3105

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5273

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.1943

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.835

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1431

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1125

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.5291

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2109

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0159

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0119

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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