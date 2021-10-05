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    اليابان تستثمر أكثر من 10 ملايين دولار في أربع مناطق أذربيجانية

    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٠:٢٧]

    باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    استثمرت شركة "TET International Development" اليابانية أكثر من 10 ملايين دولار في أربع مناطق أذربيجانية خلال العامين الماضيين.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها محمد موساييف رئيس الاتحاد الوطني لرجال الأعمال في أذربيجان.

    وقال إن الشركة اليابانية هي أحد الأعضاء النشطين في الاتحاد الوطني لرجال الأعمال (أرباب العمل) لجمهورية أذربيجان. افتتحت الشركة 4 مصانع لمعالجة التبغ في مناطق زاقاتالا وأوغوز وشكي وطوفوز.

     

    AZERTAG.AZ :اليابان تستثمر أكثر من 10 ملايين دولار في أربع مناطق أذربيجانية
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