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    اقتصاد


    اليابان تبدأ في استيراد المنتجات غير النفطية من أذربيجان

    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٠:٤٤]

    باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    سيتم تصدير المنتجات الأذربيجانية غير النفطية إلى اليابان.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها تارا ساوادا رئيس شركة "TET International Development" اليابانية.

    وقال إنه تم تصدير عدد من المنتجات غير الزيتية مثل البندق والنبيذ وزيت الزيتون إلى اليابان.

    يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاقيات حول تصدير المنتجات غير النفطية الأخرى في منتدى الاستثمار الياباني الأذربيجاني المنعقد في 4 أكتوبر بباكو.

     

    AZERTAG.AZ : اليابان تبدأ في استيراد المنتجات غير النفطية من أذربيجان
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