التسلسل الزمني للحرب الوطنية – 5 تشرين الأول

باكو، 5 تشرين الأول، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" واسفرت الحرب الوطنية المستمرة اربعة واربعين يوما عن دحر احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة اراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الاعلى المظفر إلهام علييف نقش بالاحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الاربعة والاربعين يوما الوطنية:

* جيش أذربيجان حرر قرى شيخ علي أقالي وساريجالي ومزرع بمحافظة جبرائيل المحررة وبضع هضاب استراتيجية بمختلف الاتجاهات كما غرد الرئيس إلهام علييف في حسابه على تويتر.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لقناة تي ارتي خبر التركية.

* نتيجة لضربات جيش أذربيجان دمرت اثنين في الفوج المدفعي الـ62 واثنين في الفوج المدفعي الـ41 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد في اتجاه أغدره وكذلك 3 دبابات لكتيبة الدبابات الـ63. نشرت وزارة الدفاع صورا للاسلحة والمعدات القتالية التي تركتها قوات أرمينيا هاربة ومدمرة من قبل جيش أذربيجان خلال المعارك.

* الملازم طاهر مصرخانوف الذي دمر خلال معارك أبريل 6 دبابات للعدو والمقلد على شرف ذلك بوسام "علم أذربيجان" دمر 11 دبابة لقوات أرمينيا أخرى منذ بدء الحرب الوطنية.

* سجلت انظمة الرادار للقوات الجوية الأذربيجانية في صباح اليوم اطلاق صواريخ على اراضي أذربيجان من اراضي محافظات جرموك وقافان وبرد الارمينية.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية مناطق أذربيجان السكنية بالاسلحة المدفعية ومنظومات الصواريخ المتعددة بطلقات مكثفة وصل عدد الضحايا بين المدنيين الى 25 مدنيا والمصابين الى 127 مسالم بجانب تضرر 316 بيت و56 منشأة مدنية بأضرار كبيرة.