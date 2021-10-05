الرئيس إلهام علييف: اعادة الحياة بعد مجرد سنة واحدة الى الاراضي المدمرة بالكامل تنبئ عن امكانات هائلة

جبرائيل، 5 تشرين الأول، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع جمعه مع ممثلي مجتمع جبرائيل إن اليوم تعرض خطة رئيسية لمدينة جبرائيل وقد انطلقت أعمال فاعلة ونجد امكانات هائلة للدولة والشعب عند تقييم الاعمال المنجزة خلال مدة عام واحد.

واضاف الرئيس علييف "أننا عبأنا جميع القوى ونعبئ كي نعيد بناء واعمار واصلاح جبرائيل وجميع محافظاتنا الاخرى خلال مدة قصيرة ونؤهلها. وكل زائر يرى مدى هذا الدمار والخراب شاهدا بربرية ارمينية وتخريبية وارتكبت هذه البربرية والتخريبية خلال مدة الاحتلال الارميني ولا شك في أن مثل هذا الدمار والخراب ليس نتاج الحرب فقط. وكان الارمن مشغولون خلال فترة الاحتلال بالنهب والسلب مفككين جميع البيوت والمباني لبنة لبنة وكان العالم جمعاء يغض النظر عن ذلك.

واكد الرئيس علييف على أن جميع العالم يرى ذلك اليوم ويجب أن يرى كل هذا كل من يرغب عن رؤيته: "لان مدينة جبرائيل لم يبق منها أثر سوى بنايتين ذواتي 5 طوابق كان الارمن يستخدونهما لاغراض عسكرية وحولوا مبنى المستشفى السابقة الى وحدة عسكرية وقد جعلوا جميع المباني والمنشآت وجميع الاثار التاريخية عاليها سافلها بالكامل."