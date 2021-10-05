الرئيس إلهام علييف يتحدث عن اهمية عملية جبرائيل في سير الحرب الوطنية
AzerTAg.az
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١١:٥١]
جبرائيل، 5 تشرين الأول، أذرتاج
قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع جمعه مع ممثلي مجتمع جبرائيل إن اهمية عملية جبرائيل كان عبارة عن تمكنيها من خطواتنا الناجحة نحو محافظاتنا المحتلة آنذاك بعد تحرير جبرائيل.
واضاف الرئيس أن جبرائيل بعدها زنكيلان وبعدها قبادلي ثم جزء لاتشين الجنوبي حررت من الغزاة " وبذلك تمكنا من مراقبة كاملة على ممر لاتشين واود أن اقول مرة اخرى أن المعارك العنيفة كانت دائرة خلال بضعة ايام من اجل قريتي سلطانلي وأميروارلي وكانتا من تلك المناطق التي كان جيش أرمينيا يقاومنا حيث كان قد شيد فيهما تحصينات كبيرة.
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