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    سياسة


    الرئيس علييف: افتروا في إيران علينا بأننا أتينا الى هذه المناطق بإسرائيل فليفتحوا أعينهم وأين رأوا إسرائيل هنا ولا مقيمَ هنا

    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٢:٣١]

    جبرائيل المحررة، 5 تشرين الأول، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع جمعه مع ممثلي مجتمع جبرائيل إننا نبدي نية حسنة ولكنها لا تعني أننا نقبل تهما لا صحة لنا علينا وأقول هذا هنا في جبرائيل على ضغة نهر أراز معلنا أمام شعب أذربيجان والعالم جمعاء عن أن التهم التي لا تمت بصلة الى الحقيقة ضدنا لن تترك دون رد.

    واكد رئيس الدولة على "أننا نرفض هذه التهم ولا نقبلها ونطالب بأدلة. وعندما فتح مؤخرا ملا ريفي في إيران فاه ليضع افتراءات ضدنا فلم نعبأ به ولكنه بعد ذلك للأسف أخذ مسؤولون رسميون في التقدم بتهم لا صحة لها علينا زاعمين بأن أذربيجان أتت الى هذه المناطق بإسرائيل فليفتحوا أعينهم ليروا وأين رأوا هنا إسرائيل؟ ولا مقيم هنا ولو احدٌ ولا مبنى هنا قط. وهل من دليل؟ كلا. وإذا لا دليل فيجب على كل أن يتحملوا مسؤولية عما يخرج من أفواههم. ولا يسعنا أن ندع احدا أن يضع افتراء علينا."

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف: افتروا في إيران علينا بأننا أتينا الى هذه المناطق بإسرائيل فليفتحوا أعينهم وأين رأوا إسرائيل هنا ولا مقيمَ هنا
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