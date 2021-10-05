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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: دور تركيا وروسيا عظيم في احلال الاستقرار في المنطقة
    على كل حال لن تتحقق أية مبادرة في هذه المنطقة بدون رضا أذربيجان اليوم ويجب على كل أن يعلم ذلك

    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٣:٠٧]

    جبرائيل المحررة، 5 تشرين الأول، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع جمعه مع ممثلي مجتمع جبرائيل إن دور تركيا وروسيا عظيم في احلال الاستقرار في المنطقة اليوم وأعني أننا تكفينا بهذه الصيغة وارمينيا هي الاخرى ستنضم الى هذه الصيغة لأنها لا مخرج لها آخر والحقيقة عبارة عن هذا الحين ونؤيد نحن الآخرين بتصريحات الآونة الاخيرة حول تطبيع العلاقات بين تركيا وارمينيا.

    وأوضح رئيس الدولة أن المنطقة تحدد في الوقت الحاضر فيها أطر تعاون عملية حقيقية والتعاون بين تركيا وروسيا ضامن استقرار منطقتنا. ونوقش العلاقات بين أرمينيا واذربيجان في لقاء منعقد مؤخرا بين رئيسي تركيا وروسيا ونحن في اتصال دائم بتركيا وروسيا على حد سواء. وأنا بوجهي رئيسا في اتصال دائم.

    ولفت الرئيس علييف الى أن هذا ضروري من اجل ازالة أية مخاطر للحرب مضيفا أن "تكفينا بهذه الصيغة تركيا وروسيا واذربيجان وارمينيا ومن اراد لينضم ويرغب عنها فعلى كيفه وعلى كل حال لن تتحقق أية مبادرة في هذه المنطقة بدون رضا أذربيجان اليوم ويجب على كل أن يعلم ذلك."

     

     

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف: دور تركيا وروسيا عظيم في احلال الاستقرار في المنطقة
    على كل حال لن تتحقق أية مبادرة في هذه المنطقة بدون رضا أذربيجان اليوم ويجب على كل أن يعلم ذلك
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