جبرائيل المحررة، 5 تشرين الأول، أذرتاج قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع جمعه مع ممثلي مجتمع جبرائيل إن انتهاء حرب قراباغ الثانية لا يعني أن المنطقة تعود الى الاوضاع السابقة فلن تكون الاوضاع السابقة ويجب أن يعلم الجميع هذا.

AZERTAG.AZ : رئيس أذربيجان: المنطقة لن تعود الى الاوضاع السابقة ويجب أن يعلم الجميع هذا

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