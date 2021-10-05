الرئيس علييف: أذربيجان قدمت دعمها كأول بلد لمنصة تعاون مقترح بها من جانب رئيس تركيا

جبرائيل المحررة، 5 تشرين الأول، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع جمعه مع ممثلي مجتمع جبرائيل إن أذربيجان قدمت دعمها كأول بلد لمنصة تعاون مقترح بها من جانب رئيس تركيا وانها اذا لا ترضي أحدا فلا نحتاج اليها نحن ايضا.

واضاف الرئيس "انني اعلم أن بعضا قلقون بهذا ويرى بعض آخر انهم أصبحوا الآن بمنأى عن تطورات مستقبلية فهذا شأنهم وعلى كل حال فقد تقدمنا بمنصة تعاون الى جميع البلاد المجاورة.