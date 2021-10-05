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    سياسة


    اجتماع ثلاثي لوزراء الدفاع الأذربيجاني والجورجي والتركي

    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥‎٠]

    تبليسي، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    يعقد اليوم اجتماع ثلاثي لوزراء الدفاع الاذربيجاني والجورجي والتركي في منطقة كاخيتي الجورجية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الجانبين يبحثان الأمن الإقليمي والتعاون بين البلدين في مجالات الفنية العسكرية والتعليم العسكري وتنظيم التدريبات العسكرية المشتركة والمشاركة المشتركة في هذه الأحداث وغيرها من المجالات.

     

    AZERTAG.AZ :اجتماع ثلاثي لوزراء الدفاع الأذربيجاني والجورجي والتركي
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