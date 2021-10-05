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    سعر النفط الأذربيجاني تحقق الرقم القياسي في العامين الماضيين

    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠٦]

    باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 83.56 دولار بعد ارتفاعه 3.08 دولار.

    يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الماضي ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 80.77 دولار في 27 سبتمبر من العام الجاري. كان الارتفاع في أسعار النفط بسبب تطبيق إجراءات التخفيف المتعلقة بكوفيد – 19 في معظم البلدان وعملية التطعيم العالمية.

     

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني تحقق الرقم القياسي في العامين الماضيين
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