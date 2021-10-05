الرئيس إلهام علييف: ستواصل أذربيجان تخطيط علاقاتها الخارجية وشؤونها الداخلية كما تريد ولا يدخل أحدٌ أنفه في شؤوننا حررنا 130 كم من حدودنا مع ايران من احتلال أرمينيا ونحقق التطورات التي جرت هنا

جبرائيل المحررة، 5 تشرين الأول، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع جمعه مع ممثلي مجتمع جبرائيل إننا حررنا وطهرنا الحدود بين اذربيجا وإيران على طول 130 كم من الغزاة وهذه الحدود الممتد على طول 130 كم كانت تحت احتلال أرمينيا ويجب أن يحققوا التطورات التي كانت جارية هنا آنذاك ونحن نحققها الآن.

واكد الرئيس علييف قائلا "وبدلا من ذلك قاموا باتهام أذربيجان بدون برهان ما بأن أذربيجان أتت بأي بلد الى أذربيجان ويزعمون بأن أذربيجان لا يديره شعب أذربيجان ولا دولة أذربيجان بل أية قوة خارجية وهذا ظلم علينا ولن نقبل هذا أبدا ويجب على الجميع أن يعلم ذلك فستواصل أذربيجان تخطيط علاقاتها الخارجية وشؤونها الداخلية كما تريد هي ولا يدخل أحدٌ أنفه في شؤوننا".