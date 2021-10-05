مؤسسة "ياشات" ترسل 4 جرحى آخرين من المحاربين الاذربيجانيين لتلقي الشفاء في تركيا

باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم إرسال 4 آخرين من قدامى المحاربين الذين أصيبوا بجروح خطيرة إلى تركيا من قبل مؤسسة "ياشات" (YASHAT).

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة العلاقات العامة للوكالة الحكومية لخدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان أن هؤلاء المحاربين القدامى هم أكباروف خيال حسين أوغلو ومحمدوف آذار عارف أوغلو وعلييف كامران ياسر أوغلو ودونييف كامل علي بالا أوغلو.

ستتواصل في تركيا عملية الفحص والعلاج وإعادة التأهيل لقدامى مقاتلينا والذين تم إحضارهم إلى تركيا من بلدنا من قبل مؤسسة "ياشات مع مراعاة رأي الأطباء المحليين.

ستتابع مؤسسة "ياشات" عملية علاج قدامى مقاتلينا حتى اكتمال علاجهم.

بناءً على رأي الأطباء، تضمن المؤسسة إرسال قدامى المقاتلين الذين أصيبوا بجروح خطيرة إلى الخارج لتلقي العلاج بشكل منتظم.

في وقت سابق، أرسلت المؤسسة 136 من قدامى مقاتلينا إلى تركيا لتلقي العلاج. وقد تم بالفعل إكمال علاج 90 منهم بنجاح وعادوا إلى ديارهم. كما قدمت المؤسسة الأدوية لعلاج قدامى مقاتلينا في الأشهر المقبلة.