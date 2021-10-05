وزيرا دفاع أذربيجان وجورجيا يوقعان خطة التعاون الثنائي

تبيليسي، 5 أكتوبر (أذرتاج)

التقى الجنرال ذاكر حسنوف وزير الدفاع الاذربيجاني بنظيره الجورجي جوانشر بورجولادزه، على هامش زيارته الرسمية الى جورجيا في 5 أكتوبر.

أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين اجريا تبادل الآراء المفصلة حول الجوانب المختلفة للتعاون العسكري للتعاون العسكري بين البلدين والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

اكد الجانبان على تطوير التعاون العسكري بين الدولتين.

أشار الطرفان الى ضرورة الدعم المتبادل لوحدة أراضي البلدين منوهين الى ان التعاون العسكري الثنائي من شأنه ان يضمن الاستقرار والامن في المنطقة.

اعرب الجنرال ذاكر حسنوف عن شكره العميق للجانب الجورجي على دعمه للموقف العادل لاذربيجان اثناء الحرب الوطنية.

قيل ان التدريبات القيادية المشتركة الثلاثية "ايتيرنيتي 2021" في جورجيا دليل آخر على التعاون والصداقة المتينة بين البلدين.

في نهاية اللقاء تم التوقيع على خطة التعاون الثنائي بين وزارة الدفاع الأذربيجانية ووزارة الدفاع الجورجية.

اشير الى ان توسيع التعاون في مجال الدفاع سيساهم في تعميق وتطوير العلاقات بين البلدين.