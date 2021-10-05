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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: أينما نستوطن نعده اراضي أذربيجان ونحن على حق

    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٢٨]

    جبرائيل المحررة، 5 تشرين الأول، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع جمعه مع ممثلي مجتمع جبرائيل إننا ما خرقنا حدود أحد وبين أيدينا خرائط عام 1920م وخرائط روسيا القيصرية وليأتوا يروا من أين تمر الحدود وأينما نستوطن نعده اراضي أذربيجان ونحن على حق.

    وتابع "أن قيادة أرمينيا قامت الآن تصرح بالمستوى العالية تصريحا سافرا بأن أذربيجان استقرت عن حق وصواب في جزء محدد من الطريق الواصل بين جوروس وقافان لأن الخرائط المطبوعة في حقبة السوفييت تدل على ذلك فإننا على ارضنا نحن وارمينيا تقول هذا الآن ولكن غيرها تقول إننا خرقنا حدود أحد وذلك مثير للضحك فلذلك تحل حقبة جديدة في المنطقة ونعد انه من الواجب تحويل هذه الحقبة الى اتجاه ايجابي.

    وشدد الرئيس علييف على أن أذربيجان لديها ارادة سياسية واذا كانت ارادة سياسية في جانب أرمينيا فيمكن أن يحل كلا البلدان نفساهما بدون وسيط هذه المسائل ويحل السلام طويل الأجل في المنطقة.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: أينما نستوطن نعده اراضي أذربيجان ونحن على حق
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