رئيس أذربيجان: نقيم علاقات مع جيراننا وجميع البلاد الاخرى على اساس سياسة مستقلة ولا يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية

جبرائيل المحررة، 5 تشرين الأول، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع جمعه مع ممثلي مجتمع جبرائيل إن اذربجيان بلد ينتهج سياسة مستقلة وذلك يعرفه كل وليست السنة الاولى أن ننتهج سياسة مستقلة ونقيم علاقات مع جيراننا وجميع البلدان الاخرى على اساس سياسة مستقلة ولا يتدخل أحدٌ في شؤوننا الداخلية.

ولفت الرئيس علييف الى أن علاقات وفي اية مستوى واي بلد نقيمها معه هذا شأننا نحن ولكنا لا نرفع دعوى ضد بلدان تقيم علاقات صداقة وثيقة مع أرمينيا وانظروا كم نصير لارمينيا وذلك قد ابدته حرب قراباغ الثانية واليوم انظروا كم بلدا يؤيد بارمينيا اليوم. وهل لنا أن نتخذ موقف عدو منها؟ كلا. نقبل حق هذه البلاد السيادي لأن ذلك شأنها السيادي. صحيح أننا يمكن أن نقلق داخليا بذلك وقد يؤلمنا هذا ولا سيما عندما نرى مساعي وجهود وتفادي البلاد القريبة منا في العلاقات مع ارمينيا ولكنا لا يتلفظ هذا أبدا.

وقال الرئيس علييف اننا نحترم بحقوق كل بلد السيادية ونطالب بان يحترم كل بحقوقنا السيادية ايضا وألا يتدخل في شؤوننا الداخلية مضيفا أن مثل هذه الجهود سبق أن رأيناها فيما قبل ايضا وقد باءت بالفشل كلها واود أن اقول مرة اخرى إن التهم المرفوعة ضدنا رسميا يجب أن تثبت وليأتوا للكشف عن انه هل من مواطن اجنبي في هذه المنطقة؟