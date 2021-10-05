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    سياسة


    سنعيد بناء اذربيجان وقراباغ وزنكزور حتى يغبطنا كل العالم

    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٦:٣٢]

    جبرائيل المحررة، 5 تشرين الأول، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع جمعه مع ممثلي مجتمع جبرائيل إن حقائق جديدة تشكلت اليوم وثمة بعض لا يستطيعون قبولها وقد انطلقت موجة جديدة من الاستفزازات والافتراءات ضد أذربيجان من جديد وذلك سيتواصل وكان من شأننا أن نكون مستعدين لذلك وكنا مستعدين.

    واكد الرئيس علييف انني على يقين من أننا نبني أذربيجان الجديدة وقراباغ الجديد وزنكزور الجديدة خلال مدة 5 سنوات أن يغبطنا كل العالم ونحن نفعل ذلك للناس قبل كل شيء الذين عانوا من الاذى واقاموا في الخيام وفي عربات القطار والمساكن الداخلية الطلابية وروضات الاطفال في ظروف غير مطاقة ويجب أن يقيموا في أحسن ظروف وسيقيمون ونحن نضمن ذلك.

     

     

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    سنعيد بناء اذربيجان وقراباغ وزنكزور حتى يغبطنا كل العالم