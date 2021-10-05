الرئيس علييف: كانوا يهددوننا بفقدان أراض جديدة في حالة اندلاع الحرب

جبرائيل المحررة، 5 تشرين الأول، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع جمعه مع ممثلي مجتمع جبرائيل إن الولايات المتحدة الامريكية احدى المندوبات المشاركة في رئاسة مجموعة منسك نظمت لقاء على استعجال في فيينا لدعم أرمينيا عقب هزيمتها في معارك ابريل وعندما أتيت اللقاء المذكور اعطوني وثيقة عليها نص تصريح ورأيت انها تتضمن بنودا لا تصلحنا بما فيه يتعلق بعدم تطبيق القوة فرفضت وقلت إنني لن اوقع عليها.

واضاف رئيس الدولة أن قاعدة جميع الضغوط كان فيها أن يشغلونا بمشاكل داخلية ونتوغل في المشاكل الداخلية كي يطوي النسيان قراباغ وان تملك أرمينيا هذه الاراضي الى الابد وكان ممثلون عن بعض البلاد الخارجية إنكم يجب أن تقبلوا ما هو في ارض الواقع وقد خسرتم في الحرب ولن يسمح احد أن تندلع حرب جديدة ولن نسمح نحن ايضا ولا البلاد المجاورة وكانوا يهددوننا أن حربا جديدة إن اندلعت لنفقد اراضيا جديدة.