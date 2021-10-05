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    سياسة


    تخصيص 6.4 ملايين مانات لإنشاء الطريق البري من كيلازي الى خيزي

    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٦:٥‎٦]

    باكو، 5 أكتوبر (أذرتاج)

    بناء على مرسوم رئاسي، تم تخصيص 6.4 ملايين مانات لإنشاء الطريق البري بين كيلازي وخيزي (18 كم) وقارابولاق في محافظة خيزي.

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