تخصيص 6.4 ملايين مانات لإنشاء الطريق البري من كيلازي الى خيزي
AzerTAg.az
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٦:٥٦]
باكو، 5 أكتوبر (أذرتاج)
بناء على مرسوم رئاسي، تم تخصيص 6.4 ملايين مانات لإنشاء الطريق البري بين كيلازي وخيزي (18 كم) وقارابولاق في محافظة خيزي.
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