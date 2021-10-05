جبرائيل المحررة، 5 تشرين الأول، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف على هامش زيارته محافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني في حفل وضع حجر الاساس لمركز الخدمة والصيانة المشترك لشركة كاماز ومصنع كنجة للسيارات.

بعد الحفل اجتمع الرئيس علييف مع نائب رئيس الوزراء التاتارستاني احد كيان الاتحاد الروسي وزير الصناعة والتجارة التاتارستاني ألبرت كريوف ونائب المدير العام لشركة كاماز رستم شمس الدينوف.

نقل الوزير كريموف تحيات رئيس تاتارستان رستم مينيخانوف الى رئيس الدولة.

وعبر الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من تحيات رستم مينيخانوف وطلب بنقل تحياته هو الى رئيس تاتارستان. واعاد رئيس الدولة اجتماعات منعقدة مع رستم مينيخانوف.

وابلغ نائب رئيس الوزراء التاتارستاني انهم هبطوا على مطار فضولي الدولي مفيدا أن المطار بني على المستوى العالية.

وقيل إن انشاء مركز الخدمة والصيانة المشترك بين شركة كاماز ومصنع كنجة للسيارات في جبرائيل دليل آخر على علاقات التعاون المثمر بين أذربيجان ومختلف مناطق الاتحاد الروسي خاصة جمهورية تاتارستان.

ومساحة مركز الخدمة والصيانة الاقليمي المنشأ لدى حديقة "منطقة وادي أراز الاقتصادية" الصناعية 5ر1 هيكتار ويتضمن جميع البنية التحتية والمراكز للعرض والتسويق والخدمة والصيانة وقطع الغيار ومكاتب ومستودعات ومبان ادارية وموقف ومحل الغسل وغيرها.

يذكر أن المشروع المشترك بين كاماز ومصنع كنجة للسيارات يعود الى 2014م وانتجت اول دفعة من كاماز عام 2015م وتصنع حاليا 8 انواع من كاماز وبلغ عدد الشاحنات المنتجة الى الحين الى ما يزيد عن 1000 كاماز.