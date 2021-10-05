الرئيس علييف يعض حجر الاساس لمدينة "منطقة وادي أراز الاقتصادية" الصناعية في جبرائيل بمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية – صور

جبرائيل المحررة، 5 تشرين الأول، أذرتاج

وضع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الرابع من اكتوبر الجاري حجر الاساس لمدينة "منطقة وادي أراز الاقتصادية" الصناعية في جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني بمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة احيط علما بالمدينة الصناعية.

وجاء فيها أن المدينة الصناعية الجديدة في محافظة جبرائيل تقع على مساحة 200 هيكتار وتتضمن مشروعات تخص بمعالجة المنتجات الزراعية والصناعية والاجتماعية والفنية مع تخطيط انشاء مناطق لوجيستية ومراكز تجارية ومجمعات المستودعات ومحلات التجارة بالجملة والتجزئة وموقف الشاحنات الدولية والجمركية ومحطات التزود بالوقود وغيرها.

ويخطط انشاء مدينة حاويات بسعة 150 شخص في منطقة اجتماعية بعدم وجود منطقة سكنية قريبة من المدينة الصناعية مع جميع المنشآت والبنية التحتية الاجتماعية والخدمية الضرورية.