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    الرئيس علييف يدشن محطة "جبرائيل" الفرعية الكهربائية – صور

    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٨:٠٠]

    جبرائيل المحررة، 5 تشرين الأول، أذرتاج

    دشنت محطة "جبرائيل" الفرعية الكهربائية بطاقة 110/35/10 كيلو فولت في محافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني.

    أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في حفل التدشين.

    وقدمت معلومات الى رئيس الدولة حول الظروف المهيأة لدى المحطة الفرعية وجاء فيها أن خطوط امداد الطاقة الجوية "جبرائيل" مدت من محطة "شكور بيكلي" الفرعية الواقعة في فضولي المحررة ذات الجهد 110 كيلو فولت بطول 31 كم. وربطت المحطة بنظام سكادا مع رقمنة جميع اجهزتها ونظامها.

    المحطة مصممة بشكل يمكن من إمداد الخطوط الجوية الى قبادلي وزنكيلان المحررتين ايضا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يدشن محطة "جبرائيل" الفرعية الكهربائية – صور
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    الرئيس علييف يدشن محطة "جبرائيل" الفرعية الكهربائية – صور الرئيس علييف يدشن محطة "جبرائيل" الفرعية الكهربائية – صور الرئيس علييف يدشن محطة "جبرائيل" الفرعية الكهربائية – صور الرئيس علييف يدشن محطة "جبرائيل" الفرعية الكهربائية – صور الرئيس علييف يدشن محطة "جبرائيل" الفرعية الكهربائية – صور الرئيس علييف يدشن محطة "جبرائيل" الفرعية الكهربائية – صور الرئيس علييف يدشن محطة "جبرائيل" الفرعية الكهربائية – صور الرئيس علييف يدشن محطة "جبرائيل" الفرعية الكهربائية – صور الرئيس علييف يدشن محطة "جبرائيل" الفرعية الكهربائية – صور الرئيس علييف يدشن محطة "جبرائيل" الفرعية الكهربائية – صور الرئيس علييف يدشن محطة "جبرائيل" الفرعية الكهربائية – صور الرئيس علييف يدشن محطة "جبرائيل" الفرعية الكهربائية – صور