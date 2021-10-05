الرئيس علييف يدشن في جبرائيل المحررة مجمع وحدة عسكرية لحرس الحدود – صور
تفقد الرئيس علييف رصيد الوحدة العسكرية من هاروب وكوزغون وسائر الاسلحة القتالية الحديثة
AzerTAg.az
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٨:٠٤]
جبرائيل المحررة، 5 تشرين الأول، أذرتاج
دشن رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى إلهام علييف في الرابع من اكتوبر الحالي في جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني مجمع وحدة عسكرية تابع لجهاز حرس الحدود.
أفادت أذرتاج أن الرئيس علييف تفقد رصيد الوحدة العسكرية المتضمن الاسلحة الحديثة القتالية والدفاعية من طائرات بدون طيار ومسيرات هاروب وكوزغون وقاذفات الالغام والهاون من عياري 120 ملم و80 ملم وصواريخ مضادة للدبابات وناقلات مدرعة للمشاة وقتالية خاصة.
وقاد الرئيس علييف ناقلة مشاة مدرعة وتفقد مسيرات هاروب وكوزغون.
وتعرف الرئيس علييف على الظروف المهيأة لدى الوحدة العسكرية.
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