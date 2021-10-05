الرئيس إلهام علييف يضع حجر الاساس لمستشفى مركزية في جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني – صور
AzerTAg.az
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٨:٠٨]
جبرائيل المحررة، 5 تشرين الأول، أذرتاج
نظم حفل وضع حجر الاساس لمستشفى مركزية في جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني.
أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف شارك في الحفل.
وقدمت لرئيس الدولة معلومات أن مساحة مستشفى مركزية جديدة تقع وفقا لخطة عاصمة المحافظة جبرائيل الرئيسة في جنوب المدينة 6ر2 هيكتارين وهي بسعة 150 سرير.
ثم وضع الرئيس إلهام علييف حجر الاساس لمستشفى جبرائيل المركزية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٨:٣٣]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٨:١٨]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٨:٠٤]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٨:٠٠]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٦:٤٠]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٦:٥٦]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٦:٣٢]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠٦]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥٠]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٢:٥٣]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٠:٤٤]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥٨]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٥:٤٦]
٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٤٥]
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٢٥]
٢٥.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٣٢]
٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٤٧]
٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١١:٣٣]
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٢٩]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٧:١٢]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٦:٥٤]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٠:٠٢]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٨:٤٠]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٥:٥٠]
٠٢.١٠.٢٠٢١ [١٣:٤٠]
٠١.١٠.٢٠٢١ [١٣:٤٥]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٥:١٠]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠٣]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٥:٥٢]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٥:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك