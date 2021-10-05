الرئيس إلهام علييف يضع حجر الاساس لمستشفى مركزية في جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني – صور

الرئيس إلهام علييف: دور تركيا وروسيا عظيم في احلال الاستقرار في المنطقة

على كل حال لن تتحقق أية مبادرة في هذه المنطقة بدون رضا أذربيجان اليوم ويجب على كل أن يعلم ذلك