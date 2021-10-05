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    الرئيس إلهام علييف يضع حجر الاساس في جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني لمدرسة متوسطة وثانوية – صور

    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٨:٣٣]

    جبرائيل المحررة، 5 تشرين الأول، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان في الرابع من اكتوبر الحالي في حفل وضع حجر الاساس لمدرسة متوسطة وثانوية باسم مهدي مهديزاده في مدينة جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني.

    أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة احيط علما بالظروف المهيأة لدى المدرسة المتوسطة والثانوية.

    وجاء فيها أن المدرسة بسعة 960 تلميذ وستبنى مكان المدرسة القديمة ابنة 145 عام بجانب تخطيط انشاء 3 مدارس متوسطة وثانية جديدة اخرى بمدينة جبرائيل.

    يذكر أن المدرسة المدمرة كانت مبنية عام 1876م.

    وضع الرئيس إلهام علييف حجر الاساس للمدرسة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يضع حجر الاساس في جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني لمدرسة متوسطة وثانوية – صور
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