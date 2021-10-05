الرئيس علييف يضع حجر الاساس لحي سكني كثير الشقق أول في مدينة جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني – صور

جبرائيل المحررة، 5 تشرين الأول، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الرابع من اكتوبر الجاري في حفل وضع حجر الاساس لحي سكني كثير الشقق اول في مدينة جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة احيط علما بأن الحي السكني الجديد يستغرق مساحة 5ر10 هيكتارات وستبنى فيه اولا 5 مبان في المرحلة الاولى لاسكان نحو 200 عائلة او 654 ساكن ويتضمن الحي مبان سكنية ذات 4 و5 و6 طوابق بجانب سائر المباني الاضافية والخدمية والادارية.

يذكر أن محافظة جبرائيل كان يقطنها قبل الاحتلال الارميني 52 الف نسمة وقد بلغ عددهم 82 الف نسمة الحين.

بعد التعرف على الخطط والمشاريع وضع الرئيس إلهام علييف حجر الاساس للحي السكني.