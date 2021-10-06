أذربيجان: تسجيل 826 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1597 مصاب ووفاة 15 مصابا في 5 أكتوبر

باكو، 6 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 826 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1597 مصاب هذا المرض وتوفي 15 مصابا بالفيروس في 5 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 487 ألف و204 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 467 ألف و43 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و599 مريض منهم ويستمر علاج 13 ألفا و562 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 10 آلاف و201 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و902 ألف و328 فحص طبي.