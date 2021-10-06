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    أذربيجان: تطعيم نحو 58 ألف جرعة من لقاح كورونا 5 أكتوبر

    ٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٠:٣١]

    باكو، 6 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 57 ألف و572 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 5 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 15 ألفا و949 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و41 ألفا و623 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 8 ملايين و795 ألف و572 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و824 ألف و323 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و971 ألف و249 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم نحو 58 ألف جرعة من لقاح كورونا 5 أكتوبر
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