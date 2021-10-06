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    زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان

    ٠٦.١٠.٢٠٢١ [١١:٠٠]

    طوكيو، 6 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم في الساعة 2:46 بالتوقيت المحلي الساحل الشمالي الشرقي لليابان

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت اليوم على عمق 50 كيلومترا تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان
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