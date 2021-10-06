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    سياسة


    وفد برلماني اذربيجاني يقوم بزيارة رسمية الى سلوفاكيا

    ٠٦.١٠.٢٠٢١ [١١:٠٣]

    باكو، 6 أكتوبر (أذرتاج)

    سيقوم الوفد البرلماني برئاسة صاحبة غفاروفا رئيسة المجلس الوطني بزيارة رسمية الى مدينة براتيسلافا العاصمة السلوفاكية في 7 أكتوبر.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المجلس الوطني ان الوفد يضم رؤساء لجان البرلمان الاذربيجاني صادق قوربانوف وموسى قولييف وزاهد اوروجوف ورئيس مجموعة العمل مع البرلمان السلوفاكي انار محمدوف والنائبين صداقت ولييفا وصفا ميرزايف والمسئولين الرسميين الآخرين.

    من المقرر لقاء مع رئيس وزراء سلوفاكيا ورئيس المجلس الوطني ووزير الخارجية السلوفاكي.

    سيجرى في اللقاءات تبادل الآراء حول تعميق التعاون الثنائي والمتعدد الجوانب والعلاقات الحالية بين البرلمانين وسبل تطويرها وتبادل المعلومات والخبرات في سن القوانين وغيرها من القضايا.

    ستنتهي الزيارة في 9 أكتوبر.

     

    AZERTAG.AZ : وفد برلماني اذربيجاني يقوم بزيارة رسمية الى سلوفاكيا
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