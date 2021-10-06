الخطوط الجوية الأذربيجانية تبدأ استخدام المجال الجوي عبر أراضي أرمينيا
AzerTAg.az
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١١:١٧]
باكو، 6 أكتوبر (أذرتاج)
بدأت الخطوط الجوية الأذربيجانية "أذال" استخدام المجال الجوي عبر أراضي أرمينيا في رحلات داخلية بين باكو ونخجيوان ابتداء من 6 أكتوبر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "أذال" ان هذه الخطوة تظهر مدى استعداد أذربيجان التام لافتتاح طرق المواصلات في المنطقة وتستجيب لمصالح كل دول الجوار.
سيؤدي تغيير مسار رحلة باكو-نخجيوان-باكو الى قصر مدة الرحلة وخفض حجم استهلاك الوقود.
يمكن أذال استخدام كل المجالات الجوية الموجودة، الى جانب المجالات الجوية عبر أرمينيا وايران في تنفيذ هذه الرحلة.
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