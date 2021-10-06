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    الخطوط الجوية الأذربيجانية تبدأ استخدام المجال الجوي عبر أراضي أرمينيا

    ٠٦.١٠.٢٠٢١ [١١:١٧]

    باكو، 6 أكتوبر (أذرتاج)

    بدأت الخطوط الجوية الأذربيجانية "أذال" استخدام المجال الجوي عبر أراضي أرمينيا في رحلات داخلية بين باكو ونخجيوان ابتداء من 6 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "أذال" ان هذه الخطوة تظهر مدى استعداد أذربيجان التام لافتتاح طرق المواصلات في المنطقة وتستجيب لمصالح كل دول الجوار.

    سيؤدي تغيير مسار رحلة باكو-نخجيوان-باكو الى قصر مدة الرحلة وخفض حجم استهلاك الوقود.

    يمكن أذال استخدام كل المجالات الجوية الموجودة، الى جانب المجالات الجوية عبر أرمينيا وايران في تنفيذ هذه الرحلة.

     

    AZERTAG.AZ :الخطوط الجوية الأذربيجانية تبدأ استخدام المجال الجوي عبر أراضي أرمينيا
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