مدينة بردع تتعرض للصواريخ والقذائف المدفعية مختلفة العيار 5 مرات خلال الحرب الوطنية

بردع، 6 تشرين الأول، أذرتاج

استهدفت قوات أرمينيا مناطق أذربيجان المكتظة بالسكان بالصواريخ والقذائف المدفعية والهاون خلال حرب الـ44 يوما الوطنية بانتهاك معايير القانون الدولي ومبادئه واتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949م ومحاضرها الاضافية وقرارات مجلس الامن الدولي انتهاكا صارخا ما نجم عنه مقتل مدنيين وتدمير بيوتهم وتعريض البنية التحتية للدمار والخراب والهدم.

ومدينة بردع احدى المناطق السكنية الكبيرة التي تعرضت لطلقات قوات أرمينيا الصاروخية والمدفعية المكثفة حيث أن بردع اصبحت عرضة للغارات والهجمات أيام 5 و8 و27 و28 اكتوبر تشرين الاول و7 نوفمبر تشرين الثاني 2020م ولقي مدنيا حتفهما بشظايا صاروخ سقط على مركز مدينة بردع في 5 اكتوبر 2020م وقرب مستشفى بردع المركزية واصيب 6 مسالمين آخرين بجانب تضرر البنية التحتية والمنشآت المدنية والادارية.

وبلغ حصاد غارات وهجمات قوات أرمينيا الارهابية على مدينة بردع 28 قتيلا و108 مصاب.