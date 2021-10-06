باكو، 6 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) تسلم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 6 أكتوبر أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان بيتر ميخلكو.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان

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