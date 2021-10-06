  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان

    ٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٢:٣٥‎]

    باكو، 6 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تسلم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 6 أكتوبر أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان بيتر ميخلكو.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٨:٣٣]
    الرئيس إلهام علييف يضع حجر الاساس في جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني لمدرسة متوسطة وثانوية – صور
    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٨:١٨]
    الرئيس علييف يضع حجر الاساس لحي سكني كثير الشقق أول في مدينة جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني – صور
    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٨:٠٨]
    الرئيس إلهام علييف يضع حجر الاساس لمستشفى مركزية في جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني – صور
    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٨:٠٤]
    الرئيس علييف يدشن في جبرائيل المحررة مجمع وحدة عسكرية لحرس الحدود – صور
    تفقد الرئيس علييف رصيد الوحدة العسكرية من هاروب وكوزغون وسائر الاسلحة القتالية الحديثة
    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان