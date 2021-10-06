 جدول الجولة الانطلاقية بالدوري الثاني لكرة قدم الصالات

باكو، 6 تشرين الأول، أذرتاج

نشر الاتحاد الأذربيجاني لكرة قدم الصالات جدول الجولة الانطلاقية بالموسم الجديد الـ2021/2022م بالدوري الثاني.

أفادت أذرتاج أن الجولة الاولى تبدأ في 10 تشرين الاول اكتوبر وتنظم المباريات لدى مجمع اولمبيك ستار الرياضي بالعاصمة باكو.

10 تشرين الاول اكتوبر، الاحد

أدفوكات – تيمسبورت، الساعة 12.00

بورجالي – دالغا ، الساعة 13.00

باكو فاير 3 – إيسما باكو ، الساعة 14.00

خان لنكران – روان ، الساعة 15.00

باكر تيلي – بيبي هيبت ، الساعة 16.00

ذو الفقار – هوسان، الساعة 17.00

ستار كارغو 2 – أتلتيكو باكو ، الساعة 18.00