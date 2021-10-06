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     جدول الجولة الانطلاقية بالدوري الثاني لكرة قدم الصالات

    ٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٢:٣٦]

    باكو، 6 تشرين الأول، أذرتاج

    نشر الاتحاد الأذربيجاني لكرة قدم الصالات جدول الجولة الانطلاقية بالموسم الجديد الـ2021/2022م بالدوري الثاني.

    أفادت أذرتاج أن الجولة الاولى تبدأ في 10 تشرين الاول اكتوبر وتنظم المباريات لدى مجمع اولمبيك ستار الرياضي بالعاصمة باكو.

    10 تشرين الاول اكتوبر، الاحد

    أدفوكات – تيمسبورت، الساعة 12.00

    بورجالي – دالغا ، الساعة 13.00

    باكو فاير 3 – إيسما باكو ، الساعة 14.00

    خان لنكران – روان ، الساعة 15.00

    باكر تيلي – بيبي هيبت ، الساعة 16.00

    ذو الفقار – هوسان، الساعة 17.00

    ستار كارغو 2 – أتلتيكو باكو ، الساعة 18.00

     

     

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