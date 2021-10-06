جدول الجولة الانطلاقية بالدوري الثاني لكرة قدم الصالات
AzerTAg.az
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٢:٣٦]
باكو، 6 تشرين الأول، أذرتاج
نشر الاتحاد الأذربيجاني لكرة قدم الصالات جدول الجولة الانطلاقية بالموسم الجديد الـ2021/2022م بالدوري الثاني.
أفادت أذرتاج أن الجولة الاولى تبدأ في 10 تشرين الاول اكتوبر وتنظم المباريات لدى مجمع اولمبيك ستار الرياضي بالعاصمة باكو.
10 تشرين الاول اكتوبر، الاحد
أدفوكات – تيمسبورت، الساعة 12.00
بورجالي – دالغا ، الساعة 13.00
باكو فاير 3 – إيسما باكو ، الساعة 14.00
خان لنكران – روان ، الساعة 15.00
باكر تيلي – بيبي هيبت ، الساعة 16.00
ذو الفقار – هوسان، الساعة 17.00
ستار كارغو 2 – أتلتيكو باكو ، الساعة 18.00
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